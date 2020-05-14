Пассажирские поезда в РК пока не будут останавливаться на малых станциях

Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Пассажирские поезда в Казахстане пока не будут останавливаться на малых станциях, сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«Наши рекомендации для железнодорожных перевозчиков – на начальном этапе ограничить высадку и посадку пассажиров на малых станциях, посмотреть в крупных городах и областных центрах. В дальнейшем, по мере мониторинга и отсутствия заболеваемости, новых случаев COVID-19 можно будет приступить к рассадке и высадке на малых станциях», — сказал Байгабулов на брифинге в четверг.

По его словам, такие рекомендации даны в целях минимизации распространения коронавируса.

Ряд рекомендаций дал санврач и пассажирам поездов.

«Самим пассажирам в целях минимизации рисков мы рекомендуем не выходить на улицу на промежуточных станциях, ограничить передвижение и по большей части находиться в купе», — добавил он.

При этом спикер заверил, что микроклимат в вагонах будет приемлемым.

«В нашем постановлении предусмотрен ряд мер в отношении систем кондиционирования вагонов – полная ревизия систем кондиционирования и замена фильтров. Те вагоны, что не будут соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, не будут допущены к перевозке», — утверждает Байгабулов.