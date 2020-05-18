Продлены сроки временного ввоза автомобилей в ЕАЭС

Нур-Султан. 18 мая. КазТАГ – Совет Евразийской экономической комиссии​ продлил до 30 сентября этого года для физических лиц сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 30 сентября освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС и, соответственно, они не попадут под административные меры и уплату таможенных платежей. Решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, «растаможенных в льготном порядке», и не могли вернуться домой», — говорится в сообщении в понедельник.

Как отмечается, также Совет приостановил до 30 сентября течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз в Союз личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.

«Решение распространяется на случаи, которые возникли или возникнут с 1 марта по 30 сентября нынешнего года. Принятие решения вызвано невозможностью граждан реализовать свои права и исполнить обязанности в связи с принятыми в ЕАЭС мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией», — резюмируется в сообщении.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. 27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран ЕАЭС авто в Казахстане будут действовать год. Также полиция уверяет, что автомобили с «желтыми» номерами на дорогах страны не будут останавливать без причины.

3 февраля стало известно, что владельцы авто с иностранными номерами поймали официального представителя Казахстана в ЕАЭС Серика Жумангарина и начальника комитета административной полиции МВД РК Марата Туякбаева в даче ложных обещаний о том, что «никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет». В настоящий момент автолюбители собирают подписи под петицией к премьер-министру Аскару Мамину с требованием амнистировать уже ввезенные машины.

В этот же день правительство Казахстана приняло постановление о годе отсрочки для владельцев автомобилей с номерами стран ЕАЭС.

Необходимость регистрации иностранных автомобилей в Казахстане власти объяснили невозможностью привлекать их владельцев к ответственности за нарушения ПДД.

Как выяснило МИА КазТАГ через официальный запрос в МВД, плата за первичную регистрацию автомобиля с номерами стран ЕАЭС в Казахстане может превысить Т1,3 млн.