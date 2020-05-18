Продлены сроки временного ввоза автомобилей в ЕАЭС

Нур-Султан. 18 мая. КазТАГ – Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 30 сентября этого года для физических лиц сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
«Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 30 сентября освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС и, соответственно, они не попадут под административные меры и уплату таможенных платежей. Решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, «растаможенных в льготном порядке», и не могли вернуться домой», — говорится в сообщении в понедельник.
Как отмечается, также Совет приостановил до 30 сентября течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз в Союз личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.
«Решение распространяется на случаи, которые возникли или возникнут с 1 марта по 30 сентября нынешнего года. Принятие решения вызвано невозможностью граждан реализовать свои права и исполнить обязанности в связи с принятыми в ЕАЭС мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией», — резюмируется в сообщении.
Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.
24 января 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию
3 февраля стало известно, что владельцы авто с иностранными номерами поймали официального представителя Казахстана в ЕАЭС Серика Жумангарина и начальника комитета административной полиции МВД РК Марата Туякбаева в даче ложных обещаний о том, что «никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет». В настоящий момент автолюбители собирают подписи под петицией к премьер-министру Аскару Мамину с требованием амнистировать уже ввезенные машины.
В этот же день правительство Казахстана приняло
Необходимость регистрации
Как выяснило МИА КазТАГ через официальный запрос в МВД, плата за первичную регистрацию