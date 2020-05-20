Отслуживших срочников в Казахстане пообещали вывезти из частей воинскими эшелонами

Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ – Отслуживших военных срочной службы в Казахстане пообещали вывезти из частей воинскими эшелонами, передает корреспондент агентства.

«В связи с введением чрезвычайного положения на территории республики и карантина приостановлено движение пассажирских поездов. В этой связи, в целях организованного увольнения военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы вооруженных сил Республики Казахстан, до возобновления движения пассажирских поездов, запланированы воинские эшелоны», — говорится в ответе министерства обороны РК на официальный запрос МИА КазТАГ в среду.

Ранее агентству стало известно, что призывников, которые отслужили срок срочной службы, еще не отпустили домой. Родные срочников выразили опасения, что их могут продержать в частях до июня, так как ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о том, что выслуживших установленный срок воинской службы будут отпускать в марте-июне и сентябре-декабре 2020 года.

Вместе с тем, родные солдат указали на ряд противоречии – например, призванных позже в десантно-штурмовую бригаду (ДШБ) в Капшагае уже отпустили, а в Отаре тех, кого раньше призвали, до сих пор держат, аргументируя тем, что поезда не ходят, как и движение другого транспорта так же приостановлено.

«Деньги на транспортировку заложены в бюджете и расстояние от Отара до Алматы не такое уж и большое – можно элементарно автобусы организовать», — поделились родственники одного из срочников с редакцией.

В минобороны пояснили, что ДШБ в Капшагае относится к пограничной службе (ПС) комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«Согласно плану перевозки, увольнение военнослужащих срочной службы из Гвардейского гарнизона (в Отаре – КазТАГ) запланировано на 20 мая 2020 года. Также, согласно подпункту 16) пункта 16 правил организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан от 15 мая 2012 года №620, ПС КНБ Республики Казахстан комплектуется в приоритетном порядке, чем другие войскаи воинские формирования, в этой связи военнослужащие, проходящие срочную воинскую службу в данных частях увольняются ранее», — уточнили в минобороны, отвечая на запрос редакции.