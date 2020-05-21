Казахстан ратифицировал конвенцию о привилегиях и иммунитетах спецучреждений

Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Казахстан ратифицировал конвенцию о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений», — говорится в сообщении в четверг.

Ратификацией приводятся к единообразию привилегии и иммунитеты Организации объединенных наций (ООН) и ее различных специализированных учреждений, таких как ВОЗ, ФАО, МБРР, МВФ, МФК, ЮНЕСКО, МОТ.

Как отмечали ранее в сенате, Казахстан ратифицирует конвенцию с оговоркой и заявлением.

«Необходимость оговорки обусловлена тем, что граждане Казахстана объективно не могут подпадать под данные нормы, так как они не являются иностранцами или лицами без гражданства, соответственно к ним не может быть применена процедура репатриации в силу нахождения этих лиц на территории государства своего гражданства. Что касается заявления, то она связана с применением термина «таможенные сборы», под которой понимаются все виды таможенных платежей, освобождение по которым предоставляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — заявил в частности сенатор Толеубек Мукашев.