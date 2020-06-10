Жара, сильный ветер и гроза ожидаются в пяти областях Казахстана 11-12 июня

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Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ — Жара, сильный ветер и гроза ожидаются в Костанайской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях 11-12 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 11-12 июня в Костанайской области ожидается сильная жара +35. Днем 11 июня в Мангистауской области ожидается сильная жара +38+41. Днем 11 июня в Актюбинской области ожидается сильная жара до +37. 11 июня в Кызылординской области местами сохраняется пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. 11 июня в ЗКО местами ожидается гроза. Днем сильная жара +35+38», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-100%.

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