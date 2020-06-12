Тараз. 12 июня. КазТАГ — Вакцину от коронавируса планируют производить в Жамбылской области, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«В Жамбылской области премьер-министр РК Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте (НИИ) проблем биологической безопасности комитета наук МОН РК в пгт. (поселок городского типа – КазТАГ) Гвардейский Кордайского района. Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции. В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ против COVID-19 включена в список ВОЗ и успешно проходит доклинические испытания», — говорится в сообщении в пятницу.

Также сообщается, что на предприятии будут производиться вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и других инфекционных заболеваний.

«Планируется завершить строительные работы в декабре текущего года и ежегодно производить до 60 млн доз биофармацевтических препаратов», — следует из сообщения.

Как сообщается, НИИ проблем биологической безопасности комитета наук МОН РК создан в 1958 году как один из шести крупнейших вирусологических институтов СССР.

«Штат состоит из 214 научных сотрудников и ведущих ученых-вирусологов (академики, доктора и кандидаты наук, PhD), включает в себя 13 лабораторий для работы с опасными инфекциями. НИИ разрабатывает вакцины для сельского хозяйства и системы здравоохранения, производит иммунобиологические препараты, проводит исследования в области угроз биологической безопасности, разрабатывает тест-системы по диагностике опасных и особо опасных заболеваний, выступает депозитарием опасных и особо опасных штаммов вирусов и микроорганизмов», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что к настоящему времени НИИ на базе пяти лабораторий произведено 67 видов отечественных вакцин, в том числе для здравоохранения против высокопатогенного птичьего гриппа (седьмой в мире) и высокопатогенного свиного гриппа (шестой в мире), против гриппа птиц для сельского хозяйства (одна из первых в мире), новая векторная вакцина против бруцеллеза (превосходит мировые аналоги). В текущем году разрабатываются вакцины против ящура и четыре вакцины против COVID-19.

«НИИ включен в реестр Таможенного союза как поставщик вакцин за рубеж, входит в группу производителей вакцин государств-членов Организации исламского сотрудничества», — резюмируется в сообщении.

По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 13 872 зараженных коронавирусом, 8668 – выздоровевших, 68 – летальных случаев и 3159 – бессимптомных носителей.