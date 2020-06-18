Почти Т38 млрд за май выплачено страховщиками в Казахстане

Aлматы. 18 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Чистые выплаты страховщиков за май, по сравнению с апрелем, увеличилась на 17%, с Т32,4 млрд до Т37,8 млрд, следует из отчета, размещенного на официальном сайте Национального банка РК в четверг.

Чистые выплаты по обязательному страхованию на 1 июня составили Т12,6 млрд. При этом, заявлено претензий 31 423 и сделано выплат – 33 803.

Чистые выплаты по добровольному личному страхованию составили Т17,8 млрд. При этом, заявлено претензий 69 173 и сделано выплат – 165 303.

Чистые выплаты по добровольному имущественному страхованию составили Т7,3 млрд. При этом, заявлено претензий 5904 и сделано выплат – 4878, уточняется в отчете.