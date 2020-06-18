Сколько инвесткапиталов «чистыми» вывели в офшоры из Казахстана за 2013-2019 годы

Нур-Султан. 18 июня. КазТАГ – Стало известно, сколько инвестиционных капиталов «чистыми» вывели в офшоры из Казахстана за 2013-2019 годы, передает корреспондент агентства.

«По прямым инвестициям, в динамике с 2013 года по 2019 год, чистый вывоз капитала в офшорные зоны составил $1,1 млрд, а чистый ввоз капитала из офшорных зон составил $4,2 млрд. Итого, по прямым инвестициям сложился чистый приток из офшорных зон», — сообщается в ответе председателя Национального банка Казахстана Ерболата Досаева на запрос группы сенаторов.

Согласно статистике внешнего сектора за 2019 год, по его словам, чистый вывоз капитала составил $1,6 млрд (без учета операций с резервными активами) за счет прироста зарубежных активов резидентов Казахстана, в том числе активов Национального фонда РК.

«По операциям частного сектора (банков и других секторов, без учета операций правительства РК и Национального банка) в 2019 году сложился чистый ввоз (приток) капитала в $325 млн. По имеющимся данным за истекшие 15 лет (с 2005 года по 2019 год) в целом сложился чистый ввоз капитала, который составил $13,4 млрд, по операциям частного сектора – чистый ввоз капитала составил $55,3 млрд. Наибольший интерес в финансовом счете платежного баланса представляют прямые инвестиции, по которым исторически наблюдается чистый приток капитала, что связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов в Казахстане», — добавил Досаев.

Напомним, 28 мая сенатор Ольга Перепечина заявила о том, что национальное законодательство Казахстана не препятствует выводу капитала за рубеж. Она отметила, что госорганы не располагают точными суммами вывода капитала за рубеж, так как отсутствует единая система мониторинга, государством не проводится оценка, поэтому имеются оценки экспертных организаций. Согласно одной такой оценке, за последние 20 лет отток капитала из Казахстана только в офшорные зоны составил порядка $140 млрд.