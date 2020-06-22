Нацбанк Казахстана намерен сохранить пределы отклонения курса продажи валюты в обменниках

Нур-Султан. 22 июня. КазТАГ – Национальный банк Казахстана намерен сохранить пределы отклонения курса продажи валюты в обменных пунктах, передает корреспондент агентства.

«Установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций (далее – обменные пункты), для: 1) доллара США – Т6, 2) евро – Т7», — говорится в проекте постановления Нацбанк.

Напомним, на том же уровне пределы отклонения курса продажи инвалюты были установлены 19 марта 2020 года.