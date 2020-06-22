Нацбанк Казахстана намерен сохранить пределы отклонения курса продажи валюты в обменниках

Новости 108 0

Нур-Султан. 22 июня. КазТАГ – Национальный банк Казахстана намерен сохранить пределы отклонения курса продажи валюты в обменных пунктах, передает корреспондент агентства.

«Установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций (далее – обменные пункты), для: 1) доллара США – Т6, 2) евро – Т7», — говорится в проекте постановления Нацбанк.

Напомним, на том же уровне пределы отклонения курса продажи инвалюты были установлены 19 марта 2020 года.

Похожие материалы:

  1. Официальные рыночные курсы валют на 12 июня установил Нацбанк Казахстана
  2. Официальные рыночные курсы валют на 4 июня установил Нацбанк Казахстана
  3. Официальные рыночные курсы валют на 6-8 июня установил Нацбанк Казахстана
  4. Официальные рыночные курсы инвалют на 3 июня установил Нацбанк Казахстана
  5. Официальные рыночные курсы инвалют на 5 июня установил Нацбанк Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...