Осужденный экс-президент КР Атамбаев стал фигурантом еще одного уголовного дела – адвокат

Алматы. 29 июня. КазТАГ — Осужденный экс-президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев стал фигурантом еще одного уголовного дела, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

«Бывший президент Алмазбек Атамбаев стал фигурантом еще одного уголовного дела о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо», — цитируют кыргызские СМИ Слесарева.

По его словам, военная прокуратура Кыргызстана выделила дело в отдельное производство. Остальных фигурирующих в нем людей, которые проходят также обвиняемыми в суде вместе с экс-мэром Бишкека Кубанычбеком Кулматовым, вызывают на допросы.

«Моему подзащитному вменяют в вину, что он одобрил возведение этого учебного заведения. Абсурд полный», — считает Слесарев.

Отмечается, что в производстве военной прокуратуры КР находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Атамбаев.

Напомним, что по школе Ленинский районный суд и Бишкекский горсуд уже вынесли свои решения, приговорив экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова – к штрафу в 5 млн сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.