Караганда. 12 июля. КазТАГ – Ураган сорвал кровли с множества зданий и вырвал с корнями некоторые деревья в Караганде, сообщает местный паблик «Патриот Караганды».

«Сейчас половина Караганды сидит без света – сильный ветер сорвал электропровода. Лишены электричества Майкудук, Михайловка, улица Мустафина, 45 квартал (улица Ермекова), юго-восток (Муканова, Университетская и другие). Кровля валяется перед областным акиматом – крыша слетела с ближайших многоэтажек из-за резкого штормового ветра 12 июля в Караганде. Вот так халтурно кладут кровлю ремонтно-строительные компании.​ Упал рекламный тяжелый щит», — говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что на юго-востоке города на большой Зеленой площади по проспекту Республики сломаны деревья, а дома по улице Чкалова, Лихачева, Алиханова остались без кровли. Местные жители уточняют, что крыша упала в торговом супермаркете «Норма», «Аян» и бизнес-центре «Мирас» в парке Победы.

«Выехали аварийные бригады – убирают сломанные деревья, слетевшую кровлю, поднимают и укрепляют сорванные рекламные щиты и билборды», — сообщили в пресс-службе акиматов Караганды и Карагандинской области.

Также известно о ДТП, произошедших в результате непогоды.

«Человека сбили возле центрального рынка в Караганде в условиях плохой видимости – от пыльного штормового ветра. На место вызвали Скорую помощь», — сказано в сообщении паблика.