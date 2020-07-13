Казахстанцы скорбят по умершим при пандемии коронавируса соотечественникам

Алматы. 13 июня. КазТАГ – Казахстанцы скорбят по умершим при пандемии коронавирусной инфекции (КВИ) соотечественникам, передает корреспондент агентства.

Понедельник – 13 июля – день общенационального траура по казахстанцам, умершим в результате пандемии COVID-19. В 12.00 по времени Нур-Султана по всему Казахстану будет объявлена минута молчания. По всей стране приспущены флаги, отменены все развлечения.

По последним официальным данным, от КВИ умерли 375 человек, вместе с тем, растет число жертв неустановленной пневмонии, которую во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают новой формой коронавируса.

Напомним, о планах объявить 13 июля днем траура президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил 8 июля в ходе телеобращения к казахстанцам. 9 июля глава государства подписал соответствующий указ.