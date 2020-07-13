Казахстанцы скорбят по умершим при пандемии коронавируса соотечественникам

Новости 123 0
Вторая мировая волна Вторая мировая волна
3782

Алматы. 13 июня. КазТАГ – Казахстанцы скорбят по умершим при пандемии коронавирусной инфекции (КВИ) соотечественникам, передает корреспондент агентства.

Понедельник – 13 июля – день общенационального траура по казахстанцам, умершим в результате пандемии COVID-19. В 12.00 по времени Нур-Султана по всему Казахстану будет объявлена минута молчания. По всей стране приспущены флаги, отменены все развлечения.

По последним официальным данным, от КВИ умерли 375 человек, вместе с тем, растет число жертв неустановленной пневмонии, которую во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают новой формой коронавируса.

Напомним, о планах объявить 13 июля днем траура президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил 8 июля в ходе телеобращения к казахстанцам. 9 июля глава государства подписал соответствующий указ.

Похожие материалы:

  1. Токаев подписал указ об объявлении общенационального траура по жертвам коронавируса
  2. Минута молчания будет объявлена в Казахстане в день общенационального траура 13 июля
  3. Токаев объявил 13 июля днем национального траура по умершим от коронавируса
  4. Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане превысило 13 тыс.
  5. Минздрав РК советует не верить публикациям об искусственном характере пандемии COVID-19

Новости партнеров

Загрузка...