В сезонности распространения коронавируса усомнились в ВОЗ

Алматы. 29 июля. КазТАГ — В сезонности распространения коронавируса усомнились во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС,

«Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса», — заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.

Она обратила внимание на быстрое распространение инфекции в ряде стран, находящихся на разных широтах и проходящих через разные сезоны – как в Северном, так и Южном полушарии.

Официальный представитель при этом подчеркнула, что распространению коронавируса могут благоприятствовать большие скопления людей, при которых не соблюдается социальная дистанция.

«Там, где люди находятся в тесном контакте, мы видим интенсивную передачу», — пояснила она.

Харрис напомнила, что в отличие от COVID-19 грипп является сезонным заболеванием.

«Мы видим увеличение случаев гриппа зимой. В Южном полушарии сейчас зима. (…) Примечательно, что мы видим высокий уровень заболеваемости COVID-19, но мы не наблюдаем сейчас высокого уровня заболеваемости гриппом. (…) Мы ожидаем более позднего наступления сезона гриппа в Южном полушарии», — отметила официальный представитель.

ВОЗ обеспокоена тем, что системы здравоохранения могут испытать дополнительную нагрузку, если сезонная вспышка гриппа совпадет по времени с интенсивным распространением коронавируса. Организация призывает население вакцинироваться от гриппа, поскольку это «поможет по крайней мере ограничить вспышку этого вируса», констатировала Харрис.

Она пояснила, что нынешнюю фазу COVID-19 следует считать первой, а не второй.

По ее словам, следует ожидать «одной большой волны», которая будет «то увеличиваться, то несколько снижаться».