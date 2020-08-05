Автор WhatsApp-рассылки о маньяке в СКО попала под суд за оговор из-за личной неприязни

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Петропавловск. 5 августа. КазТАГ – Автор WhatsApp-рассылки о маньяке в Северо-Казахстанской области попала под суд за оговор из-за личной неприязни, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.

«В минувшие выходные райцентр Мамлютку в Северо-Казахстанской области встревожило фейковое сообщение о маньяке. В группах мессенджера WhatsApp распространилось фото мужчины, на которое был наложен следующий текст: «Будьте осторожны! В городе Мамлютка, в рабочем поселке появился маньяк, вечерами высматривает жертв. 30.07.20г бежал за молодой девушкой, к счастью удалось убежать. Ранее привлекался к уголовной ответственности» (текст приводится без исправлений). Фейковая «новость» была выявлена сотрудниками районного отдела полиции в ходе мониторинга интернет-пространства», — говорится в сообщении в среду.

Создании рассылки полицейские заподозрили 27-летнюю жительницу райцентра.

«Она призналась, что распространила заведомо ложную информацию с изображением знакомого ей мамлютчанина по причине личной неприязни. 3 августа состоялось заседание административного суда по части 2 статьи 73-3 (клевета) КоАП РК. В результате процедуры медиации потерпевший отказался от претензий и согласился примириться со своей землячкой», — сказано в сообщении.

Отмечается, что нарушительнице грозила ответственность в виде штрафа до 180 МРП, либо административный арест на срок 20 суток.

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«Именно такое наказание предусмотрено законодательством для физических лиц за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. К счастью, панических настроений удалось избежать. В течение двух-трех часов с момента обнаружения фейковой рассылки было подготовлено опровержение и усилиями примерно 20 сотрудников районного отдела распространено практически во всех мамлютских WhatsApp-группах с просьбой не распространять заведомо ложную информацию», — сказал начальник районного отдела полиции Мамлютского района СКО Серик Альжанов.

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