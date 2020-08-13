Служебное расследование проведут в отношении главного санврача Алматинской области

Талдыкорган. 13 августа. КазТАГ — Служебное расследование проведут в отношении главного санитарного врача Алматинской области Ергали Сыдыманова, передает корреспондент агентства.

«Сегодня министр здравоохранения РК Алексей Цой изучил видео, опубликованное в интернете и СМИ, на котором главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов при встрече с предпринимателями местного рынка в Талдыкоргане допустил крайне неуважительные высказывания в адрес горожан. (…) В этой связи министр здравоохранения поручил начать служебное расследование в отношении главного санврача Алматинской области», — сообщил официальный представитель министерства здравоохранения (МЗ) РК Багдат Кожахметов в четверг.