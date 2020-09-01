В спецЦОНах Казахстана произошел техсбой

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Алматы. 1 сентября. КазТАГ – В спецЦОНах Казахстана произошел технический сбой, сообщает портал eGov.

«Сегодня имел место сбой между информационными системами комитета административной полиции МВД РК и АО «Национальные информационные технологии» МЦРиАП РК. В результате специализированные ЦОНы по стране не имели возможность оказывать услуги населению и приостановили свою работу. Специалисты КАП МВД и АО НИТ продолжают устранять сбой системы. О восстановлении работы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook во вторник.

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