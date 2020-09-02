Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

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Алматы. 2 сентября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1972,35.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 15,6.

Стоимость унции золота в евро составила 1651,45 (-9,88), а в британских фунтах – 1469,6 (-10,23).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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