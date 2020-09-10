Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 11 сентября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью 11 сентября в Акмолинской области местами ожидаются заморозки +1+3. В Нур-Султане 11 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки +1+3», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«11 сентября в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза. Ветер юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 11 сентября ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 18 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«11 сентября в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 90-100%.

«Ночью 11 сентября в Северо-Казахстанской области сохраняются местами на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Днем 11, сутки 12 сентября ожидается ветер юго-восточный, южный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 11-12 сентября ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 метров в секунду», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.