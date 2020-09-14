Келимбетов возглавил агентство по стратегическому планированию и реформам

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Алматы. 14 сентября. КазТАГ — Управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов возглавил агентство по стратегическому планированию и реформам, сообщает Акорда.

«Назначить Келимбетова Кайрата Нематовича, управляющего международным финансовым центром «Астана», председателем агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», — говорится в документе, опубликованном в понедельник.

Келимбетов родился 28 января 1969 года в Алматы. В разные годы занимал посты председателя Агентства по стратегическому планированию, первого вице-министра финансов, министра экономики и бюджетного планирования, председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына», руководителя администрации президента, председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», заместителя премьер-министра и главы Нацбанка.

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