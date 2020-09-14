Почти Т70 млн запросили на 2021 год на содержание карагандинских депутатов

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Караганда. 14 сентября. КазТАГ – Почти Т70 млн запросили на 2021 год на содержание карагандинских депутатов, передает корреспондент агентства.

«Итого расходы по бюджетной программе («Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)», в тысячах тенге – КазТАГ): 2019 – 66 703; 2020 – 71 114; 2021 – 69 809; 2022 – 61 450; 2023 – 65 015», — говорится в проекте бюджетной программы, представленной акиматом Карагандинской области 8 сентября.

Из документа следует, что руководителем бюджетной программы является глава аппарата Карагандинского городского маслихата Канат Сулейменов.

В качестве цели программы указано «Совершенствование системы государственного управления, повышение эффективности информационно-аналитического и организационно-правового обеспечения деятельности городского маслихата, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета; повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих».

«Для решения поставленных задач принимается решение сессии маслихата, определяющее структуру аппарата и расходы на обеспечение его деятельности. Реализация бюджетной программы позволит обеспечить деятельность городского маслихата, его органов и депутатов в соответствии с законодательством РК. Повышение доходов работников бюджетной сферы с низкой и средней квалификацией», — сказано в описании задач программы.

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