Высший совет при президенте по реформам постановил создать Токаев

Астана. 14 сентября. КазТАГ – Высший совет при президенте по реформам постановил создать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.

«В целях стратегического планирования устойчивого развития страны и углубления экономических, социальных и политических реформ постановляю: 1. Образовать при президенте Республики Казахстан высший совет по реформам. 2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на администрацию президента Республики Казахстан», — говорится в постановлении в понедельник.

Как уточняется, настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

В состав вошли: председатель – Токаев, заместитель председателя — Сэр Сума Чакрабарти, а также членами совета стали премьер-министр Аскар Мамин, руководитель администрации президента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, председатель Национального Банка Республики Казахстан Ерболат Досаев, председатель агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Кайрат Келимбетов, председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Республики Казахстан Мадина Абылкасымова, помощник президента – секретарь Совета безопасности Республики Казахстан Асет Исекешев, заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан Тимур Сулейменов, председатель президиума национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Тимур Кулибаев.