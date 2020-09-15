ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВОЗ выпустили рекомендации для школ в условиях коронавируса

Алматы. 15 сентября. КазТАГ – Специализированное учреждение Организации объединенных наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустили рекомендации для школ в условиях коронавируса, сообщает пресс-служба ООН.

«Страны продолжают снимать ограничения, и мы должны поставить образование детей во главу угла. Когда школы закрыты, дети оказываются в изоляции. Для многих детей в бедных странах и регионах закрытие школ может обернуться серьезнейшими последствиями – они лишаются школьных обедов, возможности получить медицинскую помощь и могут стать жертвами насилия и эксплуатации. Для многих обучение на дому – без необходимых технологий, устройств и поддержки – стало источником большого стресса. Многие страны уже применяют принципы, отраженные в наших рекомендациях, чтобы дети могли вернуться в школу и начать учиться», — говорится в совместном заявлении трех организаций.

Они рассказали, в каких случаях школы можно открыть полностью, а в каких – лишь частично, введя обучение по сменам и приняв другие меры предосторожности.

«В районах, где нет новых случаев заражения или отмечаются лишь отдельные случаи, учебные заведения могут открыться полностью», — сказано в заявлении.

Эксперты ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВОЗ рекомендуют сохранять физическую дистанцию минимум в один метр – как в классах, так и в коридорах и других помещениях. Они также считают необходимым задействовать как можно больше учителей и добровольцев, чтобы разбить большие классы на группы.

Специалисты трех организаций также напоминают, что администрации школ должны распространить всю необходимую информацию среди учащихся и принять меры для того, чтобы они не собирались большими группами.