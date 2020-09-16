Алматы. 16 сентября. КазТАГ – На $460 млрд сократились за полгода доходы от международного туризма в мире, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Доходы от международного туризма сократились за полгода на $460 млрд. Это в пять раз превышает сумму потерь в туристическом секторе в 2009 году, когда мир оказался во власти глобального экономического кризиса. В последнем «Барометре международного туризма» говорится об очень сильном влиянии пандемии на туризм – сектор, от которого зависят доходы миллионов людей. Однако сейчас безопасный и ответственный туризм уже возможен во многих регионах мира», — сказал глава Международной туристской организации Зураб Пололикашвили.

По словам экспертов, в сентябре уже на 53% туристических направлений ослабили или сняли ограничения.

«Однако власти многих стран опасаются, что им придется вновь закрыть границы – в случае, если начнется вторая волна пандемии. Среди регионов мира больше других пострадал Азиатско-Тихоокеанский – «колыбель» коронавируса. Там туристические потоки сократились на 72%. За ним следует Европа – туда в первой половине года прилетело на 66% меньше туристов, чем в прошлом году. По прогнозам экспертов, сокращение международных туристических потоков в 2020 году может составить от 58% до 78%, а возвращение к «доковидным» показателям, то есть показателям 2019 года, может занять от двух до четырех лет», — уточнили в