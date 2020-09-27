Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Армения планирует рассмотреть вопрос независимости Нагорного Карабаха, передает корреспондент агентства.

«Мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики – КазТАГ), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий», — заявил в воскресенье в парламенте Армении премьер-министр страны Никол Пашинян.

Утром 27 сентября 2020 года нагорно-карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился с новой силой и вступил в острую фазу. В Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявлена всеобщая военная мобилизация. Азербайджан объявил о том, что войска АР заняли ряд населенных пунктов Нагорного Карабаха, однако Армения данную информацию отрицает. Ответственность за эскалацию официальный Ереван и Баку перекладывают друг на друга. Казахстан, как и ряд других стран, призвал Азербайджан и Армению принять меры для стабилизации ситуации и начать переговоры.

Нагорно-карабахский конфликт вспыхнул между Азербайджаном и Арменией в 1988 году после того, как Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из-под юрисдикции Баку. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над данным регионом и 7 прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ продолжаются с 1992 года.