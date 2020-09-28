Акимат Алматы намерен за четыре года прокредитовать фонд «Даму» на Т10 млрд

Алматы. 28 сентября. КазТАГ – Акимат Алматы намерен за четыре года прокредитовать АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на Т10 млрд, передает корреспондент агентства.

«Итого расходы по бюджетной программе («Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в рамках региональной программы «Жібек жолы», в тысячах тенге – КазТАГ): 2019 – 1 млрд; 2020 – 3 млрд; 2021 – 3 млрд; 2022 – 3 млрд», — говорится в описании проекта бюджетной программы.

Документ представлен акиматом Алматы, а в качестве администратора бюджетной программы указано управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города.

«Цель: ускорение развитие малого и среднего предпринимательства. Задачи: доля в МСБ (малого и среднего бизнеса – КазТАГ) в ВРП (валовом региональном продукте – КазТАГ) в 2020 году – 37,8 %, 2021 году – 40 %, 2022 году – 41,7%», — сказано в проекте.