Участникам массовых беспорядков в Кордайском районе вынесли приговор

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – Участникам массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области вынесли приговор, сообщает «Время».

«На скамье подсудимых оказались семь человек – один военнослужащий и шестеро гражданских. Улан Атанбаев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 272 (участие в массовых беспорядках) УК РК; Алмат Тлеугалиев – по части 2 статьи 272; Рустем Бежибай – по частям 2 и 3 статьи 272 (участие в массовых беспорядках, призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами); Ерлан Буралкинов – по части 2 статьи 272; Абзал Нураханов – по части 2 статьи 272, а также по пункту 3 части 4 статьи 188 (кража в особо крупном размере); Бакытбек Ибрагимов и Мырзагали Дуйсенбаев – по пункту 3 части 4 статьи 188 (кража в особо крупном размере) УК. (…) Всех перечисленных подсудимых военный суд Алматинского гарнизона признал виновными в инкриминируемых им преступлениях, и они получили различные сроки заключения», — говорится в сообщении в пятницу.

Атанбаев, Буралкинов и Тлеугалиев приговорены к трем годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Бежибай получил четыре года заключения, Дуйсенбаев – пять лет в учреждении средней безопасности. Ибрагимову назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Больше всех получил ранее судимый Нураханов: его суд приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности.

«Судья Дихан Алиаскаров также постановил лишить Атанбаева звания старшего сержанта. Кроме того, осужденные должны будут выплатить по 20 МРП (Т55 560) в фонд компенсации потерпевшим. Приговор пока не вступил в законную силу», — сказано в сообщении.

Напомним, вечером 7 февраля полицейские Жамбылской области заявили о том, что в селе Сортобе сельчане забросал и камнями полицейский автомобиль, а позже распространили сообщение о том, что в селе Масанчи произошла массовая драка, по факту которой было начато расследование.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил наличие погибших в Кордайском районе и поручил провести расследование. Как уточнили в МВД, для участия в драке в Масанчи прибыли более 300 человек из других аулов.

Было начато досудебное расследование по статье 272 (организация и участие в массовых беспорядках), а также по статье 99 (убийство) УК РК. Всего было задержано 47 человек, но вечером 8 февраля стало известно, что всех задержанных освободили.

В ночь на 8 февраля стало известно, что Кыргызстан усилил охрану границы с Казахстаном из-за ситуации в Кордайском районе. Позже стало известно, что бежавших от погромов в Казахстане дунган приютили в Кыргызстане. В основном границу пересекли женщины и дети. В Кыргызстане для бежавших из Казахстана собирают гуманитарную помощь.

9 февраля Касым-Жомарт Токаев заявил, что кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов. По словам главы государства все виновные будут наказаны. В Кордайском районе введен режим ЧС.

Позже в управлении здравоохранения Жамбылской области сообщили, что число умерших в результате погромов в Кордайском районе достигло 10. Пострадали 182 человека, пятеро из них находятся в реанимации. В ходе беспорядков пострадало множество полицейских – девять из них получили огнестрельные ранения. В числе досудебных расследований – и дела по факту покушений на полицейских.

По заявлению полицейских, причиной погромов стал дорожный конфликт. Также в МВД установили предполагаемого провокатора, после призывов которого начались беспорядки. 12 февраля стало известно, что уже троих подозревают в призывах к межнациональной вражде через социальные сети. Полицейские подтвердили, что в ходе драки пострадал пожилой мужчина.

Власти Казахстана позже пообещали восстановить разрушенные дома и призвали бежавших в Кыргызстан дунган вернуться обратно.

10 февраля Токаев поручил освободить от занимаемых должностей заместителя акима Жамбылской области по социальным вопросам Слушаш Курманбекову, акима Кордайского района Болатбека Байтоле, начальника департамента полиции (ДП) Жамбылской области Армана Оразалиева, начальника отдела полиции (ОП) Кордайского района А. Айхимбекова. Также Токаев поручил генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову обеспечить объективность расследования Кордайской трагедии. Позднее президент РК поручил министру внутренних дел РК Ерлану Тургумбаеву усилить оперативный контроль над обстановкой в Жамбылской области. В тот же день аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов был освобожден от должности, которую занимал с 10 января 2018 года. Акимом Жамбылской области был назначен Бердибек Сапарбаев, который с августа 2019 года занимал должность заместителя премьер-министра РК. В этот же день сменился начальник ДП Жамбылской области – вместо Оразалиева был назначен Жанат Сулейменов. 12 февраля в регионе сменился прокурор – вместо Жаркына Кусаинова главой надзорного органа Жамбылской области был назначен Нургалым Абдиров.

В этот же день в минздраве РК сообщили, что почти 180 человек пострадали в результате Кордайской трагедии.

13 февраля Токаев поручил правоохранительным органам принять комплекс мер по недопущению событий, подобных Кордайской трагедии.

18 февраля стало известно, что трое подозреваемых в нападении на полицейских в Кордайском районе Жамбылской области признали вину – все они арестованы.

19 февраля первый вице-министр внутренних дел Марат Кожаев рассказал, что арестованы подозреваемые в избиении пожилого мужчины накануне Кордайской трагедии. Также он уточнил, что по погромам и убийствам в Кордайском районе расследуют порядка 90 уголовных дел.

1 марта президент Токаев, говоря о причинах массовых беспорядках, заявил о контрабандных группировках в регионе.

27 марта стало известно, что троим виновным по делу о беспорядках дали по 1,5 года лишения свободы.

29 апреля генпрокуратура Казахстана проинформировала, что арестованный по делу о погромах в Кордайском районе умер в следственном изоляторе в Алматы.

30 апреля Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности проинформировало о том, что в Коалицию НПО Казахстана против пыток поступило обращение в связи ситуацией в отношении дунган, проживающих в Кордайском районе – правозащитникам сообщили, что продолжаются аресты с применением пыток со стороны правоохранительных органов.

Ударившему пенсионера накануне погромов в Кордайском районе жителю села Сортобе Марату Юнху вынесли приговор.

По мнению депутатов сената, столкновения в Кордайском районе показали наличие острых вопросов относительно казахского языка.

29 мая МИА КазТАГ сообщало, что кордайские дунгане заявили о несправедливостях при расследовании и возмещении ущерба. На брифинге в СЦК в это же день начальник службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров пообещал, что каждому обращению будем дана оценка, и данное обращение без внимания не останется.