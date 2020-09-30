Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на четверг в пяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью и утром 1 октября в Акмолинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма – 85-90%», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

Днем в четверг в Туркестанской области местами ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«1-2 октября в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. В Петропавловске 1-2 октября ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма – 90-95%», — сказано в сообщении.

В Кызылординской области днем в четверг местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма – 95-100%.

«1 октября в Костанайской области местами ожидается туман. В Костанае ночью и утром 1 октября ожидается туман. Вероятность шторма – 90-95%», — предупредили синоптики.