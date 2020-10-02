Ряд правил отбора адмгосслужащих корпуса «А» намерены отменить в Казахстане

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Ряд правил отбора административных государственных служащих корпуса «А» намерены отменить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В указе президента Республики Казахстан от 29 марта 2002 года №828 «О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти»: в положении о порядке согласования, назначения на должность и освобождения от должности политических государственных служащих и иных должностных лиц Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным указом: заголовок главы «1. Общие положения» изложить в следующей редакции: «Глава 1. Общие положения»; пункт 4-1 изложить в следующей редакции: «4-1. Назначение на должности, отнесенные к корпусу «А» административной государственной службы, в рамках ротации осуществляется в порядке, предусмотренном правилами и сроками проведения ротации, категории и должности государственных служащих, подлежащих ротации, утверждаемыми Президентом Республики Казахстан», — говорится в проекте указа президента Касым-Жомарта Токаева.

В действующей редакции указанный для изменения пункт 4-1 гласит: «Назначение на должности, отнесенные к корпусу «А» административной государственной службы, в рамках ротации осуществляется в порядке, предусмотренном правилами и сроками проведения ротации административных государственных служащих, должности административных государственных служащих, подлежащих ротации, утверждаемыми президентом Республики Казахстан».

«Законом («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы» от 3 июля 2020 года – КазТАГ) упразднен институт кадрового резерва административной государственной службы корпуса «А». В связи с чем, проектом указа предлагается поставить на утрату правила отбора в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А» и правила формирования кадрового резерва административной государственной службы корпуса «А». Кроме того, в соответствии с поправками в закон о госслужбе занятие административных государственных должностей корпуса «А» будет осуществляться без проведения конкурса, поэтому правила проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса «А» также предлагается поставить на утрату», — сказано в пояснительной записке к проекту поправок.