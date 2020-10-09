Аудиторы минфина РК изучают траты МОН с 2016 года на модернизацию среднего образования

Нур-Султан. 9 октября. КазТАГ – Аудиторы министерства финансов Казахстана изучают траты министерства образования и науки с 2016 года на модернизацию среднего образования, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

«В настоящее время комитетом внутреннего государственного аудита министерства финансов проводится предварительное изучение объекта аудита на предмет использования выделенных средств с 2016 года, а также результатов ранее проведенных аудиторских мероприятий, по завершению которого будет назначено соответствующее аудиторское мероприятие», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Напомним, 9 сентября депутат Джамиля Нурманбетова заявила о том, что Т30 млрд потрачены Казахстаном на внедрение системы электронного обучения e-learning безрезультативно. Мажилисвумен Дания Еспаева потребовала проверить финансовую деятельность министерства образования и науки, также призвать главу МОН Асхата Аймагамбетова к ответу. Депутат Ирина Смирнова в ходе заседания выразила мнение, что онлайн-обучение приводит к маргинализации общества.

19 сентября стало известно, что счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета (СК) проверит расходование займа Всемирного банка (ВБ) в $67 млн на модернизацию среднего образования Казахстана.