Нур-Султан. 19 октября. КазТАГ – Казахстан ратифицировал договор с Украиной о правовой помощи по уголовным делам, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Украиной о правовой помощи по уголовным делам», — говорится в сообщении в понедельник.

Как пояснили ранее в парламенте при принятии закона, основной его задачей является регламентация взаимодействия компетентных органов двух государств по вопросам правовой помощи по уголовным делам о преступлениях. Так, в договоре предусмотрены следующие условия правовой помощи: вручение документов; определение местонахождения или идентификацию лиц и предметов; временную передачу лиц, находящихся под стражей; осуществление обыска изъятии и конфискации; обмен информацией и доказательствами; любые другие формы помощи, предусмотренные законодательством сторон.

В договоре также предусмотрены нормы, регулирующие работу совместных следственных групп, помощь в процедурах конфискации, заслушивание посредством видеоконференцсвязи, возвращение предметов, документов и иных объектов.

Ожидаемым результатом ратификации договора является возможность проведения всего комплекса процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления и непосредственное взаимодействие компетентных органов Республики Казахстан и Украины.