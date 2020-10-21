Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

Алматы. 21 октября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1898,4.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 7,95.

Стоимость унции золота в евро составила 1606,43 (-9,01), а в британских фунтах – 1464,05 (-5,56).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.