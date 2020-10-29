В кабмине Казахстана приняли главу МИД Кыргызстана

Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ — Премьер-министр РК Аскар Мамин принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева, сообщает пресс-служба правительства.

«Глава правительства отметил важность реализации ранее достигнутых между странами договоренностей, включая пункты комплексной программы сотрудничества между РК и КР на 2020-2022 годы», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной, логистической, водно-энергетической сферах, а также взаимодействие в минимизации негативных последствий пандемии.

Отмечается, что во встрече принял участие министр иностранных дел РК М.Тлеуберди.