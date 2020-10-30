Совет ЕЭК одобрил предоставление Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил предоставление Кубе статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба ЕЭК.

«На заседании совета ЕЭК 30 октября одобрен проект решения Высшего Евразийского экономического совета о предоставлении Республике Куба статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. Окончательное решение будут принимать главы государств союза», — говорится в сообщении в пятницу.

Ранее о желании Кубы получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС был проинформирован Высший Евразийский экономический совет.

«Главы государств поручили провести совместные консультации с республикой для уточнения технических вопросов и дальнейших перспектив сотрудничества. 24 сентября ЕЭК с официальным визитом посетила делегация Республики Куба во главе с заместителем премьер-министра Рикардо Кабрисасом Руисом. Во время совместных консультаций заместители министров иностранных дел стран союза заявили о безусловной поддержке инициативы кубинской стороны», — сказано в сообщении.

Как отметили в ЕЭК, страны ЕАЭС уже взаимодействуют с Кубой в рамках меморандума, заключенного в 2018 году, «но есть большое взаимное желание наращивать сотрудничество».