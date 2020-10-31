Уличный пёс попал на службу в органы внутренних дел

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Сотрудники учреждения АК-159/1 ДУИС по Карагандинской области приютили уличного пса и обучают его караульной службе.

Верта

Все началось три месяца назад с телефонного звонка дежурного, который сообщил, что с территории питомника сбежала собака. Как выяснилось позже, бездомный пес забежал на территорию учреждения, а дежурный принял его за служебную собаку, откуда собака взялась никто не знал.

«Когда я увидел собаку, она была очень похожа на наших овчарок, потому что она явно являлось смесью немецкой овчарки и дворняги. По внешнему виду животное было сильно истощено, из-под шерсти виднелись ребра, на теле мы насчитали более десятка клещей. Видя плачевное состояние пса, стало её жалко и мы решили оставить собаку на передержку, а далее пристроить в хорошие руки», — вспоминает кинолог учреждения АК-159/1 старшина юстиции Александр Тинчурин.

Верта

«Ну и дурак же ты…» (подставь свое имя) «Ну и дурак же ты…» (подставь свое имя)
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Выхаживая пса, сотрудники начали понемногу наводить о ней справки. Они обошли близлежащие к учреждению дома и опросили жителей. Никто собаку своей не признал.

«Один из жителей частного сектора рассказал, что видел похожую на нашу собаку у своего соседа, которого недавно якобы задержали сотрудники полиции. Он предположил, что возможно собака прибилась к нашему учреждению интуитивно или по следу своего хозяина, потому что во дворе своего дома он ее больше не видел. В итоге, нам пришлось оставить ее у себя. Мы подлечили ее, немного откормили и стали пристраивать. Нашли ей нового хозяина, передали. Но через каких-то несколько дней она вновь прибежала к нам на территорию. Мы были сильно удивлены», — отметил старшина.

Решив оставить собаку у себя, сотрудники дали ей кличку «Верта». Постепенно «Верта» начала осваивать курс дрессировки и оказалось очень способной.

Верта

«У собак, как и у людей есть черты, которые определяют их реакцию в тех или иных ситуациях. У «Верты» наблюдается возбудимый характер, что подходит для нашей службы. После того как собака пройдет начальную дрессировку, мы будем осваивать ОКД (Общий курс дрессировки), а пока «Верта» охраняет склады на территории учреждения», — сообщил Александр.

Так как собака с улицы, она не стоит на балансе учреждения, следовательно, не какого обеспечения получать не может, но сотрудники учреждения за свой счет снабжают ее всем необходим.

ДУИС по Карагандинской области

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