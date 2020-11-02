Инфляция в Казахстане за октябрь выросла на 0,6%

Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Инфляция в Казахстане за октябрь, по сравнению с сентябрем 2020 года составила 0,6%, указывается в сообщении комитета по статистике.

«В октябре к сентябрю 2020 года повышение цен отмечено на яйца на 10,3%, сахар-песок – на 7,3%, масло подсолнечное – на 6,3%, овощи свежие – на 2,8%, картофель – на 2,1%, молоко – на 1,4%, чай – на 1%, баранину – на 0,9%, муку, масло сливочное – по 0,8%, макаронные изделия, конину – по 0,7%, хлеб – на 0,6%. Табачные изделия подорожали на 1,8%, прохладительные напитки – на 0,6%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета.

Снижение цен зафиксировано на фрукты свежие – на 3,9%, окорочка куриные – на 1,1%.

За сентябрь, по сравнению с декабрем 2019 года, цены на продовольственные товары увеличились на 8,3%, непродовольственные – на 4,5%, платные услуги для населения – на 3%.