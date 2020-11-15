Нур-Султан. 15 ноября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 16 ноября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«16 ноября в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-западный, северный утром и днем местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в воскресенье.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Ночью и утром 16 ноября местами в Кызылординской области ожидается гололед», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-100%.

«16 ноября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. 16 ноября в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 70-75%.

«16 ноября в Северо-Казахстанской области ночью на большей части ожидается снег. Местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-западный ночью местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ночью 16 ноября ожидается низовая метель», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 90-95%.