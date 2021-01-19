Мамин доложил Токаеву, что санэпидситуация в Казахстане находится под контролем

Нур-Султан. 19 января. КазТАГ – Премьер-министр Аскар Мамин доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане находится под контролем, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял премьер-министра Аскара Мамина. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о санитарно-эпидемиологической обстановке и актуальных вопросах социально-экономического развития страны. Аскар Мамин отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем», — говорится в сообщении во вторник.

Глава кабмина сообщил президенту о вакцинах против коронавируса.

«В настоящее время отечественная вакцина QazCovid-in проходит III фазу клинических испытаний, предварительная эффективность препарата составляет 96 %. Проводится аттестаия качества вакцины «Спутник V», а также ведется строительство биофармзавода по выпуску вакцин со стандартом GMP. Премьер-министр доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки к предстоящему 26 января расширенному заседанию правительства, на котором под председательством главы государства будут рассмотрены итоги социально-экономического развития и задачи на предстоящий период», — добавили в Акорде.

Также обсуждены меры по восстановлению экономического роста, привлечению инвестиций, поддержке занятости населения, обеспечению стабилизации цен на социально значимые товары и другие актуальные вопросы социально-экономического развития страны.

«Президент был также проинформирован о темпах развития жилищного строительства. По итогам 2020 года ввод жилья увеличился на 16,8%, составив 15,3 млн кв.м. Особое внимание уделено увеличению объемов строительства доступного жилья, привлечению частных инвестиций в жилищное строительство и развитию рынка арендного жилья. По поручению главы государства правительство в 2020 году повысило зарплату 883 тыс. работников бюджетной сферы, в том числе 609 тыс. педагогов – на 25%, 215 тыс. медработников – до 30%, 34 тыс. работников культуры, архивов и искусства, 25 тыс. работников соцзащиты – до 50%», — сказано в сообщении.

Как отметили в Акорде, Токаев считает важной задачей продолжение этой работы в 2021 году, чтобы повысить заработную плату 1,7 млн работников бюджетной сферы, в том числе 785 тыс. педагогов – на 25%, 247 тыс. медработников – на 30%, 38 тыс. работников социально-медицинских учреждений соцзащиты – до 45%.

«В заключение встречи глава государства поставил перед правительством задачу обеспечить высокое качество председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе в 2021 году, чтобы дать дополнительный импульс развитию многосторонней евразийской интеграции», — сообщили в Акорде.

Отметим, что ранее министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства заявил о сохранении в Казахстане тенденции к росту заболеваемости коронавирусом.