Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Бибихан Серикова. Т50 млрд выделены из бюджета на обеспечение казахстанцев вакциной, сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«В целом в бюджете положены средства на обеспечение 10 млн человек как казахстанской, так и вакциной Sputnik-V и возможно другими. Порядка Т50 млрд», — сказал Шоранов на брифинге в среду.

По его словам, Т14 млрд из этих средств предполагается на долю российской вакцины.

«На 2 млн доз порядка 20$ за две дозы вакцины. То есть, это порядка Т14 млрд», — посчитал первый вице-министр.

Он также отметил, что вне зависимости от того, где произведена вакцина Sputnik, ценовая политика у них будет одинаковой.