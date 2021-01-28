Девять сел остались без газа из-за повреждения газомагистрали в ВКО

Усть-Каменогорск. 28 января. КазТАГ – Девять сел остались без газа из-за повреждения магистрального газопровода в Восточно-Казахстанской области, передает КазТАГ.

«В 19.30 27 января во время выполнения земляных работ по строительству моста экскаваторщик ТОО «Барыс көл» неумышленно повредил магистральный газопровод высокого давления, обеспечивающий газом девять населенных пунктов Зайсанского района», — сообщили в акимате Зайсанского района в четверг.

В результате была приостановлена подача газа 2105 абонентам, в населенных пунктах Айнабулак, Каратал, Улькен-Каратал, Шалкар, Когедай, Кайнар, Кенсай, Жамбыл и Карабулак.

Местные власти на месте восстановительных работ создали штаб. Как заверили в акимате, во все девять населенных пунктов также был организован завоз твердого топлива.

Все дома на время аварии перешли на автономные источники отопления. Температура наружного воздуха составлял -17.

По последним данным, утром 28 января в 8.00 авария была устранена. В данный момент идут работы по подключению абонентов.