Спасатели и военные будут совместно работать над ликвидацией ЧС в Казахстане

Нур-Султан. 29 января. КазТАГ – Спасатели и военные будут совместно работать над ликвидацией чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

«29 января 2021 года в министерстве обороны Республики Казахстан состоялась рабочая встреча министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Юрия Ильина и министра обороны генерал-лейтенанта Нурлана Ермекбаева. Главы МЧС и МО обсудили вопросы сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации ЧС. В ходе встречи, рассмотрен вопрос о разработке алгоритма применения вооруженных сил Республики Казахстан при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера для оперативного решения задач связанных с ликвидацией ЧС», — сообщил в пятницу официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Также министры обсудили обучение руководящего и научно-педагогического состава органов управления МЧС в Национальном университете обороны для получения полноценных знаний по тактике оперативного реагирования и управления в кризисных ситуациях.

«Обсужден вопрос создания на базе Национального университета обороны кафедры «Гражданская защита». К ее деятельности будут привлечены специалисты МЧС. В планах – подготовка и повышение квалификации спасателей в вузах минобороны по специальности радиационной, химической и биологической защиты, а также организации связи. МЧС, в свою очередь, планирует обеспечить проведение курсовой подготовки военнослужащих противопожарной службы вооруженных сил в Кокшетауском техническом институте МЧС», — добавил Уали.