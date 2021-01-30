Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного журналиста Михаила Дорофеева

Нур-Султан. 30 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного казахстанского журналиста Михаила Дорофеева, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Выражаю искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной известного журналиста, члена Национального совета общественного доверия Михаила Дорофеева. Мы знали Михаила Дорофеева как яркую творческую личность, эффективного медиаменеджера, внесшего значительный вклад в формирование отечественного информационного пространства. Его высоко ценили за активную гражданскую позицию и высокие человеческие качества. Уверен, светлая память о Михаиле Дорофееве навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в телеграмме соболезнования Токаева в субботу.

Напомним, Михаил Дорофеев умер на 49-м году жизни 30 января.