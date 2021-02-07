Спровоцировавшего давку в Нур-Султане предпринимателя накажут за нарушение карантина

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Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Спровоцировавшего давку в Нур-Султане предпринимателя накажут за нарушение карантина, сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК.

«7 февраля 2021 года мониторинговой группой в составе специалистов акимата района Есиль и МПС был установлен факт нарушения действующего постановления главного государственного санитарного врача Нур-Султана (ПГСВр №5) в части проведения массового мероприятия с участием более 2 тыс. человек (розыгрыш лотереи в честь открытия цветочного магазина). На основании информации (экстренного извещения) от координационного центра, специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля района Есиль была проведена внеплановая проверка», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как уточняется, в ходе проверки факт нарушения подтвердился и субъекту предпринимательства (ТОО «Giobal Fiowers») была вручена повестка о явке в управление 08.02.2021 г. для принятия административных мер по части 1 статьи 425 КоАП РК.

«В ходе внеплановой проверки с администрацией объекта и участниками розыгрыша была проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения требований постановления», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось о массовом скоплении людей у цветочного магазина. Как выяснилось, астанчане пришли на розыгрыш, чтобы выиграть автомобиль Volkswagen Polo.

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