Казахстан оказался лидером в ЕАЭС по росту производства сельхозпродукции в 2020 году

Алматы. 11 февраля. КазТАГ – Казахстан оказался лидером в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по росту производства сельскохозяйственной продукции в 2020 году, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«В январе-декабре 2020 года производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий составило $114,4 млрд и увеличилось по сравнению с январем – декабрем 2019 года на 2,3%. Наибольший прирост наблюдался в Казахстане (на 5,6%) и в Беларуси (на 4,9%), в этих странах производство сельхозпродукции в целом за год составило $15,2 млрд и $9,3 млрд соответственно», — говорится в сообщении.

В России и Армении производство увеличилось на 1,5% и составило $84,9 млрд и $1,7 млрд соответственно. В Кыргызстане производство составило $3,2 млрд, увеличившись на 1,1%.

«Для сравнения – в 2019 году прирост составил 3,5% к уровню 2018 года», — отметили в ЕЭК.