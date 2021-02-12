100% госпакета акций Западно-Казахстанской РЭК выводят из республиканской собственности

Уральск. 12 февраля. КазТАГ – 100% государственного пакета акций АО «Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания» выводят из республиканской собственности, передает корреспондент агентства.

«Передать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке из республиканской собственности в коммунальную собственность Западно-Казахстанской области государственный пакет акций акционерного общества «Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания» в размере 100%», — говорится в постановлении правительства.

Документ уже введен в действие.