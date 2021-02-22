По четыре оклада выплатят членам СД Altyntau Kokshetau по итогам 2020 года

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Алматы. 22 февраля. КазТАГ – По четыре оклада выплатят членам совета директоров (СД) Altyntau Kokshetau по итогам 2020 года, сообщает компания.

«Общим решением участников дочернего ТОО «Казцинк» – АО «Altyntau Kokshetau», независимым членам совета директоров (СД) Толегену Ибраеву и Генаяту Газизову будет выплачено единовременное вознаграждение по итогам 2020 года в размере четырех месячных окладов каждому», — говорится в информации, размещенной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник.

Согласно информации, вознаграждение будет выплачено не позднее 10 марта 2021 года.

Также решено прекратить полномочия независимого члена СД Altyntau Kokshetau Амангельды Казыбаева и назначить на оставшийся срок полномочий в качестве нового независимого члена СД Михаила Ермолаева.

ТОО «Казцинк» – единственный акционер Altyntau Kokshetau.

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