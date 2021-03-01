Учения стран ШОС «Мирная миссия – 2021» планируют провести на одном из полигонов ЦВО летом

Алматы. 1 марта. КазТАГ – Антитеррористические командно-штабные учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2021» пройдут летом на одном из полигонов Центрального военного округа (ЦВО), сообщает ТАСС.

«В Оренбурге завершился первый раунд консультаций представителей вооруженных сил государств — членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам подготовки и проведения совместного военного антитеррористического командно-штабного учения «Мирная миссия – 2021», — отмечается в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ЦВО.

Уточняется, что мероприятие «пройдет летом на одном из полигонов на территории Центрального военного округа».

В консультациях приняли участие представители Вооруженных сил РФ, ВС Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, КНР, Киргизии и Пакистана.

«Переговоры прошли под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе генерал-майора Рустама Миннекаева. В ходе консультаций рассмотрены сроки проведения учения, основы замысла, составы штаба руководства, объединенного командования коалиционной группировки войск», — указано в сообщении.