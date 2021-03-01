Здания медицинских организаций в Казахстане изношены почти на 60%

Новости 71 0
В ожидании лучшей доли: дети и врачи под ударом В ожидании лучшей доли: дети и врачи под ударом
3262

Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ – Уровень износа зданий медицинских учреждений в Казахстане составил почти 60%, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«Доля частных инвестиций в здравоохранении составила 40,3%, оснащенность медицинских организаций медицинской техникой составила 77%, а уровень износа зданий медицинских организаций составил 58,2% при плановом значении 55%», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

При этом отмечается, что по словам первого вице-министра здравоохранения РК Марата Шоранова, недостижение показателя, заложенного в Государственной программе развития здравоохранения на 2020 год «связано с перенаправлением ранее запланированных на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения средств на борьбу с короновирусной инфекцией и ее последствиями».

Как сообщается для повышения доступности медицинской помощи в регионах планируется открытие 137 фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах.

Похожие материалы:

  1. Нехватка кадров является одной из причин роста материнской смертности в РК – минздрав
  2. Уровень смертности в результате ДТП в РК составил 10,6 на 100 тыс. населения — минздрав
  3. Приказ минздрава РК незаконно ограничивает деятельность частных клиник, считает депутат
  4. Деловая активность в Казахстане снижается второй месяц – Нацбанк
  5. Данные о заболеваемости коронавирусом в Казахстане могли быть искажены — эксперт