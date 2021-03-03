Адвокаты Казахстана намерены выйти на митинг из-за несогласия с минюстом

Алматы. 3 марта. КазТАГ – Адвокаты Казахстана намерены выйти на митинг из-за несогласия с министерством юстиции, сообщила известный юрист и член Национального совета общественного доверия (НСОД) Айман Умарова.

«Дальше некуда, когда даже адвокаты собираются на митинг!» — написала Умарова на своей странице в социальной сети.

Она напомнила, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил на пятом заседании НСОД свою позицию относительно адвокатуры: «Адвокатура должна быть сильной и независимой», что является залогом строительства демократического общества.

«Однако министерство юстиции и другие государственные органы продолжают вмешиваться в деятельность адвокатуры путем оказания давления через местные департаменты юстиции на честные выборы председателя РКА (Республиканской коллегии адвокатов – КазТАГ), а некоторые лица занимаются продвижением изменений в законодательство относительно размера членских взносов (решая за нас). Мы полагаем, что за сделкой с АО «НИТ» («Национальные информационные технологии» – КазТАГ) стоят коррупционные интересы… Но это еще не все то, о чем мы хотим сказать. Чем дальше, тем хуже. Мы идем на митинг!» — сообщила Умарова.

Напомним, в начале февраля казахстанский адвокат Салимжан Мусин представил выписку из протокола заседания правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», в которой сказано, что холдинг Т4,39 млрд из чистой прибыли АО «НИТ» в размере Т5,28 хочет выплатить в виде дивидендов – документ опубликован на фоне намерений собирать с адвокатов и юрисконсультов ежемесячно деньги за пользование информационной системой (ИС) НИТ. 5 февраля казахстанские адвокаты выступили против увеличения финансовой нагрузки.