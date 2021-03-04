Роженица незадолго до смерти сообщила о коррупции и грубости сотрудников роддома Алматы

Алматы. 4 марта. КазТАГ – Анна Есинбекова, умершая в родильном доме №5 Алматы, незадолго до смерти сообщила близким о коррупции и грубости со стороны сотрудников медицинского учреждения, передает корреспондент агентства.

«Тут коррупция. Прямо в открытую спрашивают, девочки говорят. Мне еще ничего не говорили», — написала Есинбекова из роддома незадолго до своей смерти.

Кроме того, женщина жаловалась на грубость со стороны сотрудников роддома.

Скриншоты переписки с женщиной близкие умершей предоставили редакции МИА КазТАГ.

Агентство обратилось за комментарием в министерство здравоохранения, однако там процитировали заявление управления общественного здоровья Алматы.

«Сделали что могли, но спасти не удалось. Ребенок в удовлетворительном состоянии. Такой случай впервые за 15 лет в роддоме. Создана комиссия, ведется расследование. Результаты и выводы в компетенции комиссии», — говорится в процитированной минздравом информации.

КазТАГ указал пресс-службе ведомства на то, что данный комментарий не является ответом на обвинение в коррупции.

Есинбекова поступила в роддом еще 23 февраля, однако схватки начались 28 числа. Родные погибшей считают, что врачи, несмотря на то, что плод был большим, а схватки начались позже прогнозируемого срока, не предприняли попытку принять роды посредством кесарева сечения, спровоцировав ситуацию, повлекшую гибель женщины. Кроме того, медиков обвиняют в том, что они ввели в заблуждение родных умершей и обманули их, заявляя, что женщина в коме, тогда как на самом деле она уже умерла. У Есинбековой, которая, по словам близких, умерла от разрыва внутренних органов и большой потери крови, остались трое детей.