Число областей в «желтой» зоне по коронавирусу выросло в Казахстане

Нур-Султан. 22 марта. КазТАГ – Число областей в «желтой» зоне по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (КВИ) выросло в Казахстане

Согласно представленной в понедельник матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, остаются Нур-Султан, Алматы и Западно-Казахстанская область.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, помимо Карагандинской, Алматинской и Атырауской областей, теперь находится и Актюбинская область.

Все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Казахстан сам находится в «желтой» зоне.